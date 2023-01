Bij EMMS lopen ze de polonaise dan maar over twee weken

Bewoner evangeli­sche opvang stapt naar de rechter om ‘orde op zaken te stellen’

Eén van de bewoners van het veelbesproken evangelische opvangcentrum de W.I.C (Werkelijkheid is Christus) in Balkbrug, probeert lid te worden van dat centrum. Dit om zo ‘orde op zaken’ te stellen. De W.I.C. weigert het nieuwe lid te accepteren. Dus stapt de bewoner naar de rechter om via een kort geding lidmaatschap af te dwingen.

15:20