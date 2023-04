Bij Erna in De Krim werd voortdurend ijs gestolen, tót ze er genoeg van had: ‘Sommigen betalen nu extra’

MET VIDEO Inbreker ramt hek van tuincen­trum in Ommen open, maar wordt nét op tijd gestoord

Er lijkt niks verdwenen, maar de schuifpoort heeft 10.000 euro schade. Jurrie Baas schrok zich zondagochtend rot toen hij de ravage bij zijn tuincentrum in Ommen zag. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man ruim een uur met gereedschap en een heftruck aan de slag is, om zonder buit te vluchten. ,,Hij komt niet over als een professional.”