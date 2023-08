BMX-kampioen Niek Kimmann (27) uit Lutten gaat voor z'n vierde wereldtitel: ‘Alles is nu een bonus’

MET VIDEO Veel schade na uitslaande woning­brand in Almelo: twee huizen beschadigd, één onbewoon­baar

In een woning aan de Hendrick de Keyserstraat in Almelo is in de nacht van donderdag op vrijdag een brand ontstaan. Het vuur is inmiddels gedoofd door de brandweer, niemand raakte gewond. Wel is de schade aan de woning aanzienlijk. Ook een tweede woning raakte beschadigd.