Brian (26) cel in voor misbruiken jonge meisjes in toiletgebouw, impact op slachtoffers immens

Algenover­last in Ommen heeft ook positief effect: zeldzame vogel prachtig in beeld bij natuurplas

De algenoverlast in de Ommermars mag kindervreugde deze dagen in de weg staan, de watersmurrie zorgt ook voor een glimlach aan de boorden van de natuurspeelplaats in Ommen. Voor het eerst werd daar een voor Oost-Nederland bijzondere vogel gespot.