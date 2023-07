Brian (26) wordt les gelezen door slachtoffertje (10): ‘Ik mocht mama niet knuffelen om jouw sporen te beschermen’

Brian L. moest nodig plassen, vandaar dat hij op camping De Zandstuve in Rheeze naar een toilet zocht. In het gebouw misbruikte hij vervolgens een 5-jarig meisje dat ‘om hulp leek te vragen’. Daar bleef het niet bij, want twee maanden later greep hij een kind van 8 op hetzelfde toilet in haar bikinibroekje. ,,Geen vakantie zal voor ons meer normaal zijn.”