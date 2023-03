Dit is hoeveel mensen in de gemeente Hardenberg naar de stembus mogen voor Provinciale Statenverkiezingen

Bert van Leeuwen dompelt zich onder in de wereld van Zwolse verslaafde: ‘Ik heb ook een enorme lol gehad’

Bert van Leeuwen is voor een nieuw seizoen van het EO-programma Soep, Sores en Soelaas vijf weken aanwezig bij de Domus van het leger des heils in Zwolle. Dit is een plek waar verslaafde mensen mogen wonen. Hier volgt van Leeuwen de begeleiders en bewoners. „Ik wil wat vooroordelen wegnemen, het zijn ook mensen zoals jij en ik.”