Enquête: meer dan duizend inwoners van Hardenberg hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

Molenaar Anton kapt twee oude berken, gemeente Ommen pikt dat niet: ‘Zouden uiteinde­lijk toch om gaan’

Molenaar Anton Wolters van De Lelie in Ommen is verbouwereerd, nu de gemeente aangifte tegen hem heeft gedaan. Waar een vergunning werd verleend voor de kap van vier berken, liet hij iets verderop twee andere naar beneden halen. Ommen pikt dat niet en stuurt de politie. ,,Zo’n kap is immers een onomkeerbaar feit.”