Flinke dwangsommen dreigen voor firma Jacobs uit Balkbrug: college passeert bezwarencommissie

Drugsver­dach­te raast tijdens vlucht voor politie met 135 km/u door bebouwde kom Emmen

Een automobiliste heeft afgelopen nacht tijdens haar vlucht voor de politie in Emmen levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. Ze scheurde met 135 kilometer per uur door de bebouwde kom, reed door rood en over het fietspad. De 44-jarige vrouw uit Coevorden is gearresteerd.

5 februari