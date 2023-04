Gramsbergen laat dure punten liggen en moet nog aan de bak

MET VIDEO Wassen in studenten­flat Fossa in Zwolle is een uitdaging: ‘Je moet er als een aasgier bij staan’

Met een volle tas kleren naar je ouders moeten op vrijdag, het overkomt Marc Jan Mijnheer (26) en buren steeds vaker. In hun studentenflat in Zwolle staan sinds een paar maanden nog maar twee in plaats van drie wasmachines. En het was al dringen geblazen met minstens 150 bewoners. ,,Je moet er als een aasgier bij staan.” Een oplossing is in zicht.