Gramsbergen niet met 1 maar 2 teams bij finale NK schooldammen: ‘Mijn brein is uitgeput’

Larcom boos over grote ongelijk­heid binnen groenafde­ling gemeente Twenterand: ‘Pure discrimina­tie’

Er is sprake van grote financiële ongelijkheid in de groenploegen van Twenterand, Ommen en Hardenberg. Dat beeld schetst Alex van Veen, voorzitter van de ondernemingsraad van de sociale werkvoorziening Larcom. „Soms doen collega’s die in dienst zijn van Twenterand en onze mensen exact hetzelfde werk. Maar de ene heeft nu al 400 euro minder dan de ander. Het is schandalig.”