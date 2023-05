Grote vlammen slaan uit brandende Pick-up in Sibculo

Scooterrij­der (44) belandt in de sloot bij Ommen: vermoede­lijk onder invloed

Een man (44) uit Ommen is gisteravond met zijn scooter in een sloot terechtgekomen in Arriën, bij Ommen. Omstanders en brandweerlieden zijn hem te hulp geschoten. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.