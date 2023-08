Hardenberg telt 4767 bestelauto's, jaarlijks gaat het 45 keer mis

Streep door mogelijke komst van Almelose PSV-er Jason van Duiven naar Heracles: ‘Jammer, maar moeten kiezen voor alterna­tief’

Zonder de geblesseerde spits Jizz Hornkamp gaat Heracles vrijdagavond in eigen huis op jacht naar de eerste drie punten van het seizoen. Mario Engels is zijn vervanger. Hij krijgt van trainer John Lammers de voorkeur boven eerste reservespits Antonio Satriano. „Die is gehaald voor de toekomst, ik vind hem nog niet zo ver als Mario.”