Hardenberg wil in gesprek met vakantiereus Capfun na nieuwe overname van camping: ‘Kennen hun plannen niet’

Geen vliegvakan­ties meer op Zwolse reclamebor­den: ‘fossiele’ reclame wordt verboden

Zwolle is de eerste Nederlandse gemeente die ‘fossiele’ reclame via een verordening gaat verbieden. Maandag werd de motie aangenomen. Op bushokjes, abri’s en reclamezuilen mag binnenkort geen reclame meer gemaakt worden voor vliegtickets, cruisereizen of fossiele brandstoffen. ,,Het is pionieren wat wij doen.”