Hardenberg zoekt slimme verkeersoplossingen: van Bergentheimse hub tot Dedemsvaartse deelfiets

Afscheid van de Westerkerk in Bergent­heim is onvermijde­lijk maar lastig: ‘Het voelt zo vertrouwd hier’

Na ruim zeventig jaar sluit de Westerkerk in Bergentheim op 22 januari voorgoed de deuren. Voor wie nog een laatste blik in de kerk wil werpen en herinneringen wil ophalen, is die kans er.

4 januari