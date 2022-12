Hardenbergers kunnen Historische Vereniging tijdens Kiekdagen helpen zoeken naar ontbrekende informatie

met video Wereldkam­pi­oe­nen openen pumptrack Dedems­vaart: 'Hier kun je ook WK op houden’

Uit tientallen kinderkelen klinkt gejuich als speaker Remon Brink vraagt of de jeugd van Dedemsvaart blij is met de nieuwe pumptrack. ‘Jaaa!’ klinkt het in koor. Deze korte maar pittige fietscrossbaan bij recreatieterrein Kotermeerstal is zaterdagochtend officieel geopend door regerend wereldkampioen pumptrack Niels Bensink en Olympisch BMX-kampioen Niek Kimmann.

18 december