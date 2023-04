Harm Schepers zoekt opvolgers PB Kloosterhaar: ‘Er valt veel te bereiken’

MET VIDEO Attractie­park Slagharen is 60 jaar, maar gaat voor een modern jasje: ‘Mensen willen beleving’

Het weer werkt zaterdag niet mee, maar in Attractiepark Slagharen is het lente. Een bijzondere, want het park viert zijn zestigste verjaardag. Met interactieve shows, meer voorzieningen voor verblijfsgasten en de spoedige opening van een nieuwe publiekstrekker streeft directeur Dave Storm naar een totaalpakket. ,,We willen vakantiegangers meer bieden in de avonden.”