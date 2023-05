Heerde viert als promovendus met veel teamspirit het kampioensfeestje: ‘Dit is zó knap’

Motorrij­der wordt gelanceerd en raakt gewond bij ongeluk op ‘levensge­vaar­lij­ke weg’ bij Oudleusen

Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in het buitengebied van Oudleusen. De bestuurder belandde door de klap met motor en al in de voortuin van een omwonende en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet de eerste keer dat het op deze plek misgaat.