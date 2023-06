Heldere ochtend en middag in Hardenberg

Mona Keijzer schrikt van problemen langs kanaal in ‘prachtig’ Twente: ‘Als je met de mensen praat, vóel je het ook’

Ze heeft al 50 gesprekken achter de rug. Heftige gesprekken, met emotionele bewoners. Mona Keijzer is begonnen aan haar klus als bemiddelaar in het Twentse kanaaldrama. Ze logeert momenteel in een B&B, tussen de slachtoffers. „Twente is prachtig, alleen de reden waarom ik hier ben niet.”