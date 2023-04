HHC-trainer Pascal Diender in debuutjaar al genomineerd voor VVON Awards

Geweldsex­plo­sie in omstreden Zwolse sushizaak heeft grote gevolgen voor 18-jarige me­de-eigenaar

Een van de uitbaters van I Love Sushi in Zwolle verdwijnt een jaar achter de tralies. De 18-jarige Donny I. speelde een belangrijke rol in een reeks geweldsincidenten rond het onlangs gesloten restaurant. Hij bedreigde zijn eigen medewerkers met iets dat op een vuurwapen lijkt en beschikte over een echt pistool.