Hitte verknalt monsterrit Parijs-Hardenberg : ‘Na 500 kilometer ging het lampje uit’

Mislukt is een groot woord - er werd toch maar mooi 7000 euro binnen gehengeld voor het goede doel - maar André Olsman (51) uit Kloosterhaar had graag een ander einde gezien aan de zelfopgelegde beproeving: in een etmaal van Parijs naar zijn dorp fietsen. Bevangen door de hitte moest hij bij Nijmegen opgeven.