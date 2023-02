Jonge vader uit Dedemsvaart hoeft niet meer de cel in nadat hij zelf fouten met zijn baby van vijf maanden opbiechtte

indebuurt.nl Nieuw in Almelo: deze winkel is vol lampen, meubels en woondecora­tie

Almelo heeft er een woonwinkel bij. Deze winkel is gevuld met lampen, meubels, klokken en veel meer spullen om je woning te verfraaien. De nieuwe zaak zit niet in het centrum van Almelo of op de Woonboulevard, maar ergens anders.