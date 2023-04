Kapotte kabel legt cafés, winkels en springkussen plat in Dedemsvaart, storing verholpen

met video Koningsdag in Twente | Kleedjes­markt in Hengelo, drukte op vrijmark­ten in Vroomshoop en Enschede

Hoewel Koning Willem-Alexander met zijn gezin in Rotterdam is dit jaar, wordt er in Twente uiteraard ook gewoon Koningsdag gevierd. Op veel plekken in de regio worden activiteiten georganiseerd. Dat begon al tijdens Koningsnacht, maar dat gaat vandaag natuurlijk gewoon verder.