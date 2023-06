Kippenslachter Plukon wil van 225.000 geslachte kippen per dag naar 360.000, maar dat ziet de buurt niet zitten

Schrijnend gebrek aan collectan­ten in Reutum leidt tot rigoureuze beslissing: ‘We gaan niet meer 12 keer de straat op’

Collectanten? Die zijn er bijna niet meer. Steeds minder mensen hebben zin om met rammelende geldbus op pad te gaan voor het goede doel. Zelfs in Reutum en de buurtschap Haarle niet. Maar daar hebben ze nu wat op gevonden. Eén enkele collecteweek voor alle doelen, in plaats van twaalf keer per jaar door weer en wind de deuren langs. „Want iedereen is druk, druk, druk.”