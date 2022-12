Koninklijk bezoek bij opening De Beuk in Hardenberg: met ‘Krimse kracht’ gebouwd

met video Glossy met vlechttech­nie­ken uit Vroomshoop maakt ‘vieze stofzuiger­truc’ overbodig

VROOMSHOOP - De mooie vlecht die de kapper maakte, thuis namaken‚ is voor veel ouders een brug te ver. Of beter gezegd was. Want met de glossy Braids for Mini’s van kapster Soraya Bloemendal en fotografe Petra Holland kunnen alle papa’s en mama’s stap voor stap het haar van hun kinderen leren vlechten. ‘Een mooie vlecht geeft een goed gevoel’.

