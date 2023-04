Late zege voor EMMS, titel uit zicht voor Emmeloord en Wacker blijft indruk maken

Overzicht ZwolleEen goed gevuld programma dit weekend, met onder meer HHC Hardenberg, dat in de tweede helft gehakt maakte van Excelsior Maassluis en dankzij gunstige uitslagen op de andere velden weer mag hopen. De Kamper clubs konden niet juichen: DOS, Go-Ahead en KHC gingen alledrie onderuit. Op zondag deed Dalfsen slechte zaken en pakte Hoonhorst drie punten in een kelderkraker. Dat en nog veel meer in dit overzicht, dat continu wordt aangevuld.

Zondag

Vierde divisie A

De ontsnappingsroute wordt voor Alcides steeds smaller. Tegen Be Quick 1887 leidt de equipe van vertrekkend trainer Wilko Niemer een redelijk kansloze nederlaag: 0-5. Vooral de 0-2, luttele seconden na rust, typeert het seizoen van de Meppelers, die altijd redelijk mee voetballen, maar het op cruciale momenten laat afweten. Als RKVV Velsen vandaag wint is het gat naar een p/d-plek zeven punten met nog zes wedstrijden te spelen. Alleen de rasoptimisten geloven in dat geval in een wonder.

Alcides - Be Quick 1887 0-5 (0-1). 19. Pim Betzema 0-1, 46. Nilay van der Ploeg 0-2, 52. Robbin van Kooten 0-2, 75. Nilay van der Ploeg 0-3, 68. Van der Ploeg 0-4, 82. Geertjan Liewes 0-5.

Eerste klasse E

Voor Dalfsen is nu wel echt vijf voor twaalf. Door de nederlaag bij GVAV-Rapiditas en de overwinningen van Emmen en Rolder Boys staat Dalfsen er niet best meer voor. Marcel Smid vond dat zijn ploeg knetterhard gewerkt had maar niet beloond werd. ,,We kregen goede mogelijkheden in de eerste helft, maar door een corner die met de wind de goal inwaaide kwamen we wat ongelukkig achter. Na rust volle bak gespeeld, wel de gelijkmaker gemaakt maar door naïef verdedigen kwamen we al snel weer achter. Dan nog van alles geprobeerd maar jammer genoeg leverde het geen 2-2 op.”

GVAV-Rapiditas - Dalfsen 2-1 (1-0). 9. Patrick Venema 1-0, 65. Jeroen Kamphuis 1-1, 67. Jordi Paapst 2-1

Tweede klasse I

Degradatiekandidaat Lemelerveld speelde in de tweede helft tegen tien man van Eilermark. Mede daardoor scoorde Lemelerveld liefst zesmaal in het tweede bedrijf en werd er met 3-7 gewonnen. Iets wat trainer Ruben Kloosterman bepaald niet zag aankomen: ,,Onze keeper Rowell Evers verdient echt een heel groot compliment, want die hield ons in de eerste helft echt in de wedstrijd met een aantal goede reddingen. We hadden het in de eerste helft ook echt lastig. Daarnaast moesten we in de rust ook nog twee keer wisselen vanwege blessures. Na de rode kaart voor hun brak het verzet. Het is fijn dat we uit de laatste twee wedstrijden vier punten hebben en dat we ondanks de blessures vandaag niet opgaven. De wissels pakten perfect uit.”

Eilermark - Lemelerveld 3-7 (1-1). 24. Job Nieboer 1-0, 44. Noah Tuink 1-1, 55. Matthias Reimink 1-2, 72. Reimink 1-3, 75. Stan Reimink 1-4, 80. Dehly Nahrwold 2-4, 82. Stijn Kogelman 2-5, 88. Job Heerink 2-6, 89. 3-6, 90. Heerink 3-7.

Tweede klasse J

Emmeloord pakte in Hollandscheveld een punt tegen laagvlieger HODO na twee nederlagen, maar ziet de titelaspiraties wel verdwijnen. Het keek lang tegen een achterstand aan, maar zag Wouter van der Velden tien minuten voor tijd nog wel de gelijkmaker maken. Robert Staarman vond dat zijn ploeg meer had verdiend. ,,Over het veldspel ben ik zeker tevreden. We kwamen snel achter en dan maken we de gelijkmaker laat. Wel veel kansen gecreëerd, alleen er te weinig mee gedaan. HODO speelde heel compact en daar hadden we het lastig mee.”

HODO - Emmeloord 1-1 (1-0). 5. Boy Schonewille 1-0, 80. Wouter van der Velden 1-1.

Een zege toen het er niet meer in leek te zitten, die boekte EMMS dankzij een eigen doelpunt op VENO. Na een dominante eerste helft van de thuisploeg had de club uit Slagharen het al beslist moeten hebben, vond aanvoerder Maurice Kosse. ,,Als je zoveel grote kansen krijgt, dan moet je het gewoon afmaken. In de tweede helft hadden zij wat omzettingen waar we moeite mee hadden. Maar je ziet dat je op wilskracht ver kan komen, dat nemen we mee.”

EMMS - VENO 3-2 (2-1). 4. Frank Post 0-1, 17. Jorunn Kleinheerenbrink 1-1, 41. Maurice Kosse 2-1, 60. Roy Visscher 2-2, 86. Daan Smit 3-2 (eigen doelpunt).

Oost

Vierde klasse G

Hoonhorst heeft de derde overwinning van het seizoen geboekt. De absolute kelderkraker tegen hekkensluiter De Gazelle, waarmee Hoonhorst afgezonderd is van de rest van de competitie, werd met 3-1 gewonnen. ,,Zij waren gewoon nog slechter dan wij”, lachte verdediger annex middenvelder Sander van den Berg na afloop. De Hoonhorst-doelpunten werden verzorgd door Joey Kroes, Sten Klein Herenbrink en Youri van Mourik. Laatstgenoemde scoorde een vrije trap in de volledig vrijgelaten rechterhoek, toen de gelegenheidskeeper van De Gazelle in dezelfde hoek als zijn muurtje ging staan.

Hoonhorst - De Gazelle 3-1 (1-1). Joey Kroes 1-0, 30. 1-1, 50. Sten Klein Herenbrink 2-1 (strafschop), 70. Youri van Mourik 3-1. Rode kaart: 72. (De Gazelle).

Vijfde klasse E

Op de Marslanden sportpark wist Emst tegen de verhoudingen in te winnen van SV Zwolle. In de eerste helft stond het door goals van Rowan Mekelenkamp, Jeroen van Essen en Raoul Gerrits na een halfuur al 0-3. Dat terwijl de gehele eerste helft werd gespeeld op de helft van Emst, maar de verdediging van SV Zwolle was bij elke counter kansloos. In de tweede helft werd het door Jeroen van Essen al snel 0-4. Wedstrijd gespeeld, zou je denken. SV Zwolle scoorde echter razendsnel twee keer tegen, door Yusuf Erdem. De comeback kwam wel heel dichtbij toen Aman Tewelde de bal van 25 meter de bal in de kruising schoot. Het mocht echter niet baten voor SV Zwolle, na heel wat ballen op de keeper en op de paal bleef het 3-4. Emst nam de volle buit mee naar huis.

SV Zwolle - Emst 3-4 (0-3). 4. Rowan Mekelenkamp 0-1, 15. Jeroen van Essen 0-2, 29. Raoul Gerrits 0-3, 50. Jeroen van Essen 0-4, 61. Yusuf Erdem 1-4, 62. Yusuf Erdem 2-4, 84. Aman Tewelde 3-4.

DAVO - Batavia’90 gestaakt bij een stand van 0-1.

Wissel - Vilsteren 0-1.



Noord

Derde klasse A

Door een 1-4 overwinning in Wanneperveen blijft Wacker bovenin meedoen. ,,En dat voor een promovendus”, zegt keeper Daan Dekker lachend na afloop. Normaal gesproken is hij de reservekeeper, maar vandaag wist hij zich te onderscheiden met een aantal fraaie reddingen. Naast de goede prestaties van de keeper functioneerde het hele elftal uit De Wijk naar behoren. Voorin waren ze zeer gevaarlijk en wisten ze na een vroege achterstand op voorsprong te komen waarna ze uitliepen tot 1-4. Ondanks het prachtige weer pakken donker wolken zich samen boven Wanneperveen, Oranje Zwart moet namelijk flink aan de bak om nacompetitie te voorkomen.

Oranje Zwart - Wacker 1-4 (1-2). 2. Danny van der Linden 1-0, 13. Rob van Luin 1-1, 19. Joris Brouwer 1-2, 73. Edwin Dekker 1-3, 79. Van Luin 1-4.

Steenwijkerwold kreeg weer een nederlaag te verwerken. FC Oldemarkt was deze middag te sterk, al viel de goal pas in blessuretijd. Wouter van der Vegt was het goudhaantje. Gregory Wismeijer vond de zege meer dan verdiend. ,,Het spel heeft door een zware blessure van onze keeper Albert de Hoop (waarschijnlijk zware hersenschudding) zeker twintig minuten stil gelegen. Een veldspeler moest op doel. Zij scoorden de gelijkmaker door opportunisme. Alle lange mannen gingen naar voren en de goal viel. Wij hadden het betere spel en dat werd beloond in blessuretijd.”

Steenwijkerwold - Oldemarkt 1-2 (0-0). 59. Wouter van der Vegt 0-1, 83. Ian Los 1-1, 90+3. Van der Vegt 1-2.

Ed Laagland vond dat RKO niet echt zijn best gedaan had. ,,Overal zijn de velden slecht en dan speel je hier op een schitterend kunstgrasveld en dan bak je er niks van. Steenwijker Boys deed er van alles aan om de 1-1 over de streep te trekken, dus tijdrekken en noem het maar op. Achterin staat natuurlijk Jarno Muis, dat is echt een grootheid hier. Als die er niet staat dan win je hier dik, wat haalt die man een boel weg. Gelukkig maken we toch nog de winnende.”

Steenwijker Boys - RKO 1-2 (1-1). 43. Luca Schra 0-1, 45. Seyit Ata 1-1, 90+12. Joost van Tilburg 1-2.

Vierde klasse A

Voor hekkensluiter Kraggenburg zijn de druiven opnieuw zuur na een volgende nederlaag. Halverwege de eerste helft had de thuisploeg nog zicht op een resultaat toen de 1-1 viel, maar daarna liep De Blesse weg. De bezoekers scoorden in totaal maar liefst vijf keer en stortten Kraggenburg verder in de problemen. Het gat naar Makkinga, dat ook nog eens een wedstrijd minder speelde, is inmiddels al drie punten.

FC Kraggenburg-De Blesse 2-5 (1-2). 13. Be van Ginkel 0-1, 21. 1-1, 34. Jeroen Huizinga 1-2, 64. Ramon Kemerink 1-3, 68. 2-3, 75. Rens Kranendonk 2-4, 90. Kranendonk 2-5.

SC Balkbrug heeft voor het eerst sinds november weer eens een overwinning geboekt. ,,Dat werd wel weer tijd, ja”, vond ook trainer Johan Splinter. Langzaamaan druppelt de blessureboeg leeg en dat draagt tegen Stânfries dus bij aan een 0-3 overwinning. ,,We voetballen al tijden niet onaardig, hopelijk komen met de fittere selectie nu ook de punten”, voegde Splinter toe. De volgende tegenstander is de kersverse koploper USV, dat in de tweede periode ongenaakbaar is met de maximale score uit zes wedstrijden.

Stânfries - SC Balkbrug 0-3 (0-2). 23. Lennart Baas 0-1, 27. Björn Veldman 0-2, 89. Baas 0-3.

Ruinerwold kwam in en tegen laagvlieger Makkinga niet verder dan een gelijkspel. Het kwam na rust weliswaar op voorsprong, maar in de blessuretijd ging het alsnog mis. Ruinerwold laat met de zeperd een kans op de koppositie liggen door het verlies van Olyphia. De rood-witten krijgen de komende weken wel uitgelezen kansen op punten, met drie thuiswedstrijden op rij. De tweede daarvan - tegen Olyphia - geldt als topper en kan Ruinerwold een flinke zet naar boven geven.

Makkinga - Ruinerwold 1-1 (0-0). 53. Marnix Brand 0-1, 90. 1-1.

USV kwam tegen Olyphia al snel in een man-meer-situatie terecht. Binnen twintig minuten had de ploeg uit Nieuwleusen zelfs twee man meer op het veld staan, met een afkoelingsperiode als gevolg. Profiteren van het overtal lukte echter niet direct. Vlak na de rust kwamen de negen uit Noordwolde zelfs op voorsprong, toen er hands werd gemaakt Sander Schaeffer. Diezelfde Schaeffer bracht de stand twintig minuten voor tijd in evenwicht met een fraai afstandsschot, waarna Robin Borger USV toch naar de winst schoot. Door de overwinning op de koploper vindt Union zichzelf terug op de eerste plaats, al hebben Olyphia en Ruinerwold nog respectievelijk twee en één duel tegoed.

USV - Olyphia 2-1 (0-0). 49. Givano Martha 0-1 (strafschop), 71. Sander Schaeffer 1-1, 83. Robin Borger 2-1. Rode kaarten: 12. Kevin de Jong (Olyphia), 20. Jordy de Jong (Olyphia).

Drie hele belangrijke punten voor IJhorst, dat VWC met ruime cijfers versloeg (3-0). Trainer Gerald Kreuze zag zijn ploeg domineren. ,,We zaten de hele wedstrijd enorm kort op de bal, in elk opzicht was deze overwinning dik en dik verdiend. We putten hier vertrouwen uit, dit is echt een opsteker richting de rest van het seizoen.” Dankzij de overwinning knokt de promovendus zich langzaam maar zeker weg uit de gevarenzone.

IJhorst - VWC 3-0 (0-0). 50. Marcha Brakke 1-0, 60. Christiaan Drogt 2-0, 90. Janick Brakke 3-0.

Vijfde klasse A

Lemmer - Kuinre 1-0.

Vijfde klasse B

Giethoorn - Wapserveen 7-0, Scheerwolde - Dieper-Wapse 1-1.

Zaterdag

Tweede divisie

De thee smaakte HHC Hardenberg bijzonder goed, getuige de geweldige tweede helft die de ploeg op de mat legde tegen Excelsior Maassluis. Na een oersaai eerste deel werden de gasten finaal van het veld geblazen, met 3 treffers als beloning. Binnen de minuut zag Kobussen een granaat van zijn voet vanaf een meter of 20 richting kruising klimmen. Daarna was rechtsback Danny Bouws met een assist en een geforceerde strafschop belangrijk, Drost kon daar twee keer van profiteren. Omdat de topteams allemaal punten verspeelden werd HHC de grote winnaar van de speeldag. Als volgende week Katwijk wordt verslagen doet de formatie van coach Pascal Diender ‘gewoon’ weer mee voor de hoofdprijs. Het kan verkeren.

HHC Hardenberg - Excelsior M. 3-0 (0-0). 46. Glenn Kobussen 1-0, 58. Jesper Drost 2-0, 67. Drost 3-0 (strafschop).

Derde divisie

,,We hebben niet tegen DVS’33, maar tegen Stef Nijland gespeeld. Hij bepaalde alles en beschikt nog altijd over ontzettend veel kwaliteit”, stelde Staphorst-trainer Karlo Meppelink vast na de ietwat ongelukkige 1-0 nederlaag in Ermelo. De winnende treffer van ex-prof Nijland viel vijf minuten voor tijd. ,,Hij schoot de bal met links vol in de kruising”, zag Meppelink. ,,Dan sta je zelfs bijna te applaudiseren. Toch hebben wij genoeg kansen gehad om een resultaat te behalen. Na de treffer van Nijland had de ingevallen Yoeri Mijnheer de gelijkmaker op zijn schoen, maar hij maakte helaas de verkeerde keuze.”

DVS’33 – Staphorst 1-0 (0-0). 85. Stef Nijland 1-0.

Urk heeft het belangrijke degradatieduel tegen directe concurrent Ter Leede met een klinkende 3-0 overwinning afgesloten. De wedstrijd begon drie kwartier later, vanwege fileleed voor scheidsrechter Michielsen en de tegenstander uit Sassenheim. Meteen in de openingsfase werd Lucas Schraal een penalty onthouden. Urk speelde daarna tot de rust een goede scherpe partij. De verdiende voorsprong bleef echter uit doordat de eindpass vaak slordig was.

Na rust speelde Urk kwalitatief een stuk minder, maar juist toen vielen de goals. Lucas Nagel opende het bal, waarna Lucas Schraal een goedkope penalty kreeg. Riekelt Jan Brands schoot raak vanaf de stip. Het slotakkoord was voor Schraal die de 3-0 eindstand op het scorebord schoot. Trainer Hennie Spijkerman vond het opmerkelijk dat zijn ploeg juist in de mindere tweede helft de wedstrijd besliste. ,,Voor rust heb ik zitten genieten van de mooiste aanvallen. Na rust speelden we een stuk minder. Juist toen vielen de goals en dat is soms zo onverklaarbaar mooi aan voetbal.’’

Trainer Spijkerman (72) kreeg van scheidsrechter Michielsen de eerste gele kaart in zijn lange loopbaan. ,,Ik ben wel een keer weggestuurd, maar geel is voor mij echt een unicum. De scheidsrechter hield mij verantwoordelijk voor het commentaar vanaf de bank van de gehele technische staf. Het zal wel...’’

Urk - Ter Leede 3-0 (0-0). 53. Lucas Nagel 1-0, 64. Riekelt Jan Brands 2-0 (strafschop), 89. Lucas Schraal 3-0.

Vierde divisie B

Genemuiden heeft de thuiswedstrijd tegen middenmoter WV-HEDW uit Amsterdam met 3-1 gewonnen. Op sportpark De Wetering scoorde Martijn Eenkhoorn al vlot, waarna Rens van Benthem de score vanaf de stip verdubbelde. Nog voor rust volgde de Amsterdamse aansluitingstreffer. Daarna bracht Arend van de Wetering de marge weer op twee. Hierna kwam Sportclub niet meer in de problemen.

De ploeg blijft na de overwinning op respectabele afstand van Eemdijk staan (14 punten), maar trainer René van der Weij was dik tevreden over het herstel van zijn ploeg. ,,Vorige week bij Barneveld miste ik van alles. Vandaag zag ik weer een hecht team dat wilde strijden voor de punten. Het voetbal moet nog beter, maar we zijn de tik van vorige week te boven.’’

SC Genemuiden - WV-HEDW 3-1 (2-1). 11. Martijn Eenkhoorn 1-0, 32. Rens van Benthem 2-0 (strafschop), 40. Rida Najib 2-1, 55. Arend van de Wetering 3-1.

Na twee forse nederlagen heeft d’Olde Veste’54 de draad weer opgepakt in de strijd om lijfsbehoud. De vierdedivisionist uit Steenwijk won met 2-1 bij Buitenpost door twee treffers van invaller Brian van der Zweerde. ,,Hij was het goudhaantje, al moet ik de hele groep een compliment maken voor de geleverde strijd en de tomeloze energie”, aldus trainer Dick Krommenhoek.

De Friezen kwamen na een uur uit een standaardsituatie op voorsprong. Danny Boersma kopte de bal uit een vrije trap achter doelman Tom Holleboom. Van der Zweerde herstelde na een gemiste kans van Buitenpost op de 2-0 vervolgens het evenwicht. Even later moest de thuisploeg met tien man verder na twee keer geel voor Bas Verbree. Van der Zweerde zorgde daarna voor de zege. Buitenpost sloot af met negen man na direct rood voor Joran Olijve. ,,De ontlading was na twee verliespartijen net iets groter dan normaal”, constateerde Krommenhoek. ,,Nog zes finales. We gaan ervoor.”

Buitenpost - d’Olde Veste’54 1-2 (0-0). 60. Danny Boersma 1-0, 73. Brian van der Zweerde 1-1, 82. Van der Zweerde 1-2. Rode kaarten: 80. Bas Verbree (Buitenpost, 2x geel), 88. Joran Olijve (Buitenpost).

Degradatiekandidaat Flevo Boys heeft een punt overgehouden aan de verre uitwedstrijd in Aalten. Bij subtopper AZSV werd met 1-1 gelijk gespeeld. De polderploeg had een kickstart door de razendsnelle 0-1 via Aran Nijboer. Op het kwartier was het ook alweer gelijk door een goal van AZSV-speler Bram Rensing. Voor rust ging de strijd gelijk op, maar werden er twee Flevo Boys-goals afgekeurd. Na rust was Flevo Boys de betere ploeg, maar gescoord werd er niet meer. Trainer Arjen Postma was over het voetballende aspect tevreden. ,,We hebben weer laten zien dat we goed kunnen voetballen, maar wederom krijgen we niet de punten die we eigenlijk verdienen. Het is precies de reden dat we op deze lastige positie staan.”

AZSV - Flevo Boys 1-1 (1-1). 6. Aran Nijboer 0-1, 16. Bram Rensing 1-1.

Berkum, waar trainer Arno Hoekstra na het seizoen vertrekt, heeft handhaving in de vierde divisie binnen handbereik na de grote zege op DHSC. Het scoreverloop verliep tegen de Utrechtse hoogvlieger volgens het boekje. Björn Bakker en Mike van Ekeren zorgde voor een comfortabele voorsprong na amper elf minuten, good-old Chris van der Meulen besliste het duel al vlak na de pauze.

De Zwollenaren zijn sinds begin februari bezig aan een sterke reeks en intussen opgeklommen naar de tiende plaats op de ranglijst. Met nog zes wedstrijden te spelen is het gat met de nummer dertien - en dus play-offs om degradatie naar de eerste klasse - zeven punten.

Berkum - DHSC 3-0 (2-0). 5. Björn Bakker 1-0, 11. Mike van Ekeren 2-0, 48. Chris van der Meulen 3-0.

Eerste klasse E

De wedstrijd van SVI bij DZOH in Emmen was er echt eentje met twee gezichten. ,,Het heeft in de rust gedonderd in de kleedkamer’’, zei trainer Bram Freie, die 4 wissels doorvoerde na de bedroevende eerste helft. Het pakte goed uit, want SVI kwam weer in de wedstrijd. Dani van der Steege miste meteen na rust een opgelegde kans, maar na de treffer van Gwedelidze hing het gelijkspel in de lucht. SVI zette alles op alles, maar verzoop in blessuretijd. Het team van Freie moet 5 punten goedmaken op DOS om directe degradatie te verijdelen. ,,Ons probleem is dat we teveel gelijkspelen en punten morsen tegen Heerenveen en Epe, die onderaan staan. We moeten in ieder geval nog drie keer winnen, op zijn minst. Maar dat gaan we doen.’’

DZOH - SVI 3-1 (2-0). 3. Youri Keen 1-0. 17. Joël Zweerink 2-0, 77. Saba Gwedelidze 2-1, 90+2. Zweerink 3-1.

In de wedstrijd tegen nummer laatst Epe speelde asv Dronten ‘enorm matig’, zoals trainer Patrick Posthuma het uitdrukte. ,,Maar je scoort in minuut 96, en dat maakt dan bijna alles wel goed.’’ De thuisclub speelde in de blessuretijd met tien man, na een dubbele gele kaart voor Kroes, maar bleef jagen op de winnende treffer. Die dus ook viel. ,,Gezien de kansenverhouding was het wel verdiend, al kregen we weinig echt grote kansen.’’ De nieuweling is vierde, en kan kijken naar de nacompetitie. ,,Belangrijker is dat wij denken dat we nu veilig zijn’’, zei Posthuma.

asv Dronten - Epe 1-0 (0-0). 90+6. Yordi Schols 1-0. Rode kaart: 90. Rémon Kroes (asv Dronten, 2x geel).

,,Dat je verliest van SVZW, een kampioenskandidaat, is niet zo erg. Maar de manier waarop, dat kan niet’’, zei trainer Johan Pitstra van DOS Kampen na het pak slaag bij SVZW in Wierden. ,,Na de derde goal geven we het een beetje weg, dan missen we ook gogme om er nog wat van te maken.’’ De Kampenaren kregen via Raymon Beuling, alleen voor de keeper, de eerste kans in het duel. Maar de Twentse ploeg van trainer Joram Hendriks bleek vele malen beter, ook in de afronding. ,,We weten dat het de komende weken zwaar zal worden’’, stelde Pitstra, in de wetenschap dat 32 of 33 punten nodig zijn om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen

SVZW - DOS Kampen 5-0 (1-0). 14. Jasper Groothuis 1-0, 50. Yessin Maskoul 2-0, 63. Frank Smit 3-0, 83. Smit 4-0, 86. Maskoul 5-0 (strafschop). Rode kaart: 81. Stefan Maat (SVZW, 2x geel).

Go-Ahead Kampen heeft zich lelijk in de vingers gesneden tegen Hulzense Boys. Kowet verloor thuis, enigszins geflatteerd, met 1-3. Drie rake kopballen in de tweede helft zorgen ervoor dat de punten over de Kamper brug verdwenen richting Hulsen. Voetballend waren de mannen van Erwin Brem de betere partij, alleen zorgde dat in de praktijk niet meteen voor een goed resultaat. ,,Wij krijgen misschien wel zes of zeven 100 procent kansen, maar verzuimen het gewoon om het na de 1-0 af te maken. En complimenten voor de tegenstander, want die speelde lekker opportunistisch en maken die paar kansen die ze kregen wel af.”

Go Ahead Kampen - Hulzense Boys 1-3 (1-0). 25. Adi Draganovic 1-0, 67. Menno Kamphuis 1-1, 70. Lars Bove 1-2, 76. Kamphuis 1-3.

Voor Kenan Durmusoglu was het duidelijk dat KHC had verloren van een titelkandidaat. Quick'20, de trots van Oldenzaal, scoorde vier keer tegen de Kampenaren, die nog altijd de beste defensie hebben van de competitie (18 tegentreffers in 20 duels). ,,Dat record zegt genoeg’’, vond Durmusoglu. ,,In de eerste helft was er niet veel aan de hand, maar kregen we een goal tegen na een corner. Dat mag niet.’’ Na rust werd KHC iets overmoedig, en viel de tweede goal na een uitbraak. ,,Dan verliezen we ook een paar duels, wordt het 2-0 en is het gespeeld.’’ Voor de ploeg van Durmusoglu valt er weinig meer te halen, alleen de titel ‘beste van Kampen’ staat nog op het spel.

Quick’20 - KHC 4-0 (1-0). 26. Bart Huyts 1-0, 54. Lennert Jansink 2-0, 59. Tim Zwienenberg 3-0, 68. Jansink 4-0.

Tweede klasse I

De degradatiekraker tussen OWIOS en Be Quick’28 is geëindigd in een zege voor de bezoekers uit Zwolle (0-2). Vlak voor rust wisten de Zwollenaren de openingstreffer te maken via Robin Gerritsen, tien minuten voor tijd verdubbelde Roy van der Stouwe die voorsprong en gaf zo de genadeklap aan de Gelderlanders. De club in het rood en zwart maakt nu een mooie sprong op de ranglijst, het gaat van plek negen naar plek zeven. OWIOS blijft op een hatelijke tiende plek staan, vlak boven de directe degradatiestreep.

OWIOS – Be Quick 0-2 (0-1). 36. Robin Gerritsen 0-1, 80. Roy van der Stouwe 0-2.

Na een miraculeuze wederopstanding kreeg ZAC tegen Unicum in de slotminuut alsnog het deksel op de neus (3-4). De ploeg van trainer Arnie Pot speelde een verloren wedstrijd, stond met 3-0 achter om terug te komen tot 3-3. Na zelf een kans gemist te hebben, kreeg het in de 90ste minuut de 3-4 om de oren. ,,Zeer zuur, deze nederlaag”, aldus Pot. ,,We lieten het in de eerste helft afweten; missen een stukje agressie.”

ZAC - Unicum 3-4 (0-2). 13. Jason Lenz 0-1, 45. Lenz 0-2, 54. Yousif Tohki 0-3, 59. Luuk Bootsveld 1-3, 74. Steven Balstra 2-3, 82. Bootsveld 3-3, 89. Kenny Teijsse 3-4.

Batavia’90 heeft geen fout gemaakt op bezoek bij hekkensluiter DESZ. In een duel waar Door Eendracht Sterk Zwartsluis soms moedeloos werd van de aanvallende honger van de koploper uit Flevoland werd het 0-6. Vanaf het begin werd er verdedigd door de ploeg in het rood met wit, pas na een klein half uur lag de openingstreffer in het netje. Toen ging het hard, totdat de teller uiteindelijk stopte bij zes.

DEZS – Batavia’90 0-6 (0-2). 24. Sefanja Davids 0-1, 40. Hayri Pinarci 0-2, 60. Guido Pauw 0-3, 64. Pauw 0-4, 80. Gilbrano Plet 0-5, 90. Pauw 0-6.

IJVV heeft tegen VSCO’61 gedaan wat het moest doen. De 3-0 zege was er eentje van het geduld, een terugkerend dingetje bij de IJsselmuidenaren. ,,Het geduld wordt ons dit seizoen altijd beloond”, zei trainer Emiel Diender, die wilde dat zijn ploeg meer gevaar over de zijkanten stichtte. ,,Het was een beetje te statisch, in de tweede helft ging dat beter.” IJVV controleerde vrijwel de hele wedstrijd en had niets te duchten van het tegen degradatie knokkende VSCO’61. Na rust zat de 2-0 er vrij snel in, maar de beslissing viel pas in het laatste kwartier.

IJVV - VSCO’61 3-0 (1-0). 9. Luc Kalter 1-0, 53. Lenhard de Velde 2-0, 78. Jonathan van Marle 3-0.

WVF verloor vorige week de kraker in de subtop van de tweede klasse I tegen IJVV, maar de mannen van trainer Jacob Grooten wisten zich bij AGOVV te herpakken. ,,Dit is het juiste antwoord op de zeperd van vorige week. Het had ook 0-4 kunnen zijn, maar ik ben allang tevreden dat wij hebben kunnen omgaan met de teleurstellingen van verschillende spelers die niet fit waren. Dus wij kunnen drie punten bijschrijven en nu moeten wij deze lijn doortrekken”, aldus een tevreden Grooten.

AGOVV - WVF 0-2 (0-0). 48. Bas Koenen 0-1, 90. Christiaan de Vries 0-2. Rode kaarten: 73. Patrick Jansen (AGOVV), 88. Jamiro Oortwijn (WVF).

Tweede klasse J

Voor FC Meppel wordt de strijd om handhaving een hele heftige. De ploeg van interim-trainer Willem Visscher had op bezoek bij directe concurrent Elim dé kans om punten te pakken en voor even te ontsnappen aan het degradatiespook, maar een 3-1 nederlaag was het resultaat van de uitwedstrijd. ,,We kunnen wel naar plek acht gaan kijken of iets dergelijks, maar wij moeten gewoon punten gaan schrapen en dan zien we het aan het einde van de rit wel waar we staan”, aldus Visscher.

Elim - FC Meppel 3-1 (2-0). 42. Daymen Doldersum 1-0, 45. Jan Benjamins 2-0, 85. Daimen Diphoorn 3-0, 90. Luca Broers 3-1.

Tien wedstrijden op rij ongeslagen. Een mooie reeks voor Gramsbergen, dat ook wist te winnen van degradatieploeg Enter Vooruit. De ploeg staat op verliespunten bovenaan, maar dat is niet zomaar zo. ,,Zij kwamen hier voor een punt leek het wel. Hun doelman begon al na een kwartier met wat leek op tijdrekken, dat laat wel wat zien. Gelukkig bleven wij ons eigen spel spelen en deden we gewoon ons ding. De dingen waar je geen invloed op hebt, daar moet je geen energie in steken”, aldus Gramsbergen-trainer Stephan Rahantoknam.

Gramsbergen - Enter Vooruit 4-0 (1-0). 37. Stef Schuurman 1-0 (strafschop), 57. David Houtman 2-0, 65. Roy Seinen (strafschop) 3-0, 90. Elwin van der Veen 4-0.

Het was een emotionele achtbaan waarin SV Nieuwleusen zat op bezoek bij De Zweef. De club van trainer Jeroen Elzinga leek tegen een zure nederlaag aan te lopen door een late strafschop, maar door een gescoorde vrije trap hield de nieuweling nog een punt over aan de uitwedstrijd. ,,Het is jammer dat een iets te makkelijke rode kaart zo’n invloed heeft op de wedstrijd. Mijn gevoel ging echt op en neer in die slotfase, maar het is goed van onze jongens om toch nog een punt uit het vuur te slepen”, aldus Elzinga.

De Zweef - SV Nieuwleusen 2-2 (1-0). 39. Benjamin Souverijn 1-0, 58. Thomas Koobs 1-1, 88. Roy ten Dam 2-1, 92. Roy Bollemaat 2-2. Rode kaart: 60. Leon de Raad (Nieuwleusen, 2x geel).

Oost

Derde klasse B

Na vier maanden met zure appels mag Swift’64 eindelijk het zoet van een heerlijke overwinning weer proeven. Op het eigen sportpark werd het tegen ESC 4-0, daar waar de ploeg al na een dik half uur met 3-0 voor stond. ,,Gelukkig weer, eindelijk. We hebben drie wedstrijden op rij niet verloren, dit is dan de overwinning waar wij naar snakten. Nu hebben we een stijgende lijn te pakken, maar we zijn er nog lang niet”, aldus Swift-trainer Arjan Ten Hove.

Swift’64 – ESC 4-0 (3-0). 27. Robbin Posthuma 1-0, 37. Bas van Spronsen 2-0, 39. Thim Verhoeven 3-0, 75. Verhoeven 4-0.

Derde klasse C

Tijdelijk trainer Freek Goeree heeft zijn eerste driepunter te pakken sinds zijn aanstelling bij FC Ommen. Een geweldig afstandsschot van Maarten Bel bracht de club na een half uur in extase. Na veel gemiste kansen was het opnieuw Bel die wist te scoren. Na een uurtje was daar de aansluitingstreffer van Olympia'28, maar een kwartiertje voor tijd zorgde Tim Ribberink voor de bevrijdende 1-3. De club heeft nu wat extra ademruimte in de strijd om rechtstreekse handhaving.

Olympia’28 – FC Ommen 1-3 (0-1). 21. Maarten Bel 0-1, 52. Bel 0-2, 67. Thijmen van den Berg 1-2, 84. Tim Ribberink 1-3.

SC Lutten is thuis tegen een dure nederlaag aangelopen. Het verloor op het eigen sportpark De Kei van ASC’62 uit Dalfsen. Vlak voor rust was er wat commotie op het veld. ASC-spits Matthijs van Gelder ging neer in het strafschopgebied, maar kreeg uiteindelijk geen penalty. Harrie Kiezebrink schoof in de 63ste minuut het enige doelpunt binnen. Hij schoot zijn team naar de goede richting van de degradatiestreep. De thuisploeg wist nauwelijks kansen te creëren waardoor de Dalfser formatie de overwinning in de schoot geworpen kreeg.

SC Lutten - ASC’62 0-1 (0-0). 63. Harrie Kiezebrink 0-1.

Zwolsche Boys staat bekend als een ploeg die moeilijk scoort, maar ze op enkele uitschieters na ook niet snel incasseert. Dat was in de eerste helft tegen VHK wel anders: halverwege stond er een onwerkelijke 4-2 stand op het bord. Die tussenstand was overigens verdiend, want Zwolsche Boys was de betere ploeg. Na rust maakte VHK snel 4-3, waarna het afgelopen was met de doelpuntenregen. De Boys moesten terug, maar hielden de voorsprong met hangen en wurgen vast. Zo is de nacompetitie om promotie nog steeds nadrukkelijk binnen handbereik, terwijl VHK in de degradatiezone blijft bungelen.

Zwolsche Boys - VHK 4-3 (4-2). 3. Lennart Prins 1-0, 9. Nenad Lukic 2-0, 20. Edward Rook 2-1, 30. Lukic 3-1, 43. Mark Kroek 3-2, 45. Benjamin Wever 4-2, 52. Edward Rook 4-3 (strafschop).

Avereest-trainer Rico Magsino houdt er rekening mee dat hij volgend seizoen met zijn team in de vierde klasse speelt. Zes speelronden voor het einde staat de oefenmeester strak onderaan. Een 7-1 oorwassing tegen koploper Dieze West helpt niet, maar schaadt ook niet echt. ,,De meeste jongens hebben een uur na de wedstrijd al een gehaktbal op, het gaat wel weer. Maar we moeten realistisch blijven en nu bouwen aan een team om volgend seizoen weer zo snel mogelijk terug te komen”, aldus Magsino.

Dieze West – Avereest 7-1 (2-1). 34. Dawitt Baauw 0-1, 41. Jeffrey de Nooijer 1-1, 45. Lucas Wuarbanaran 2-1, 54. Wahid Shimeri 3-1, 57. Shimeri 4-1, 74. Shimeri 5-1, 81. Dominggus Lim-Duan 6-1, 90. Shimeri 7-1.

DVC Dedemsvaart pakte drie belangrijke punten tegen Hardenberg’85, dat daardoor nog steviger op een degradatieplek komt te staan. De belangen voor DVC Dedemsvaart waren groot, want Pim Donker zei voor de wedstrijd: ,,Bij verlies zit ik voor het laatst op de bank. Ik heb het mes op de keel staan.” Zijn spelers lieten hem niet in de steek. Na de 2-0 leek de wedstrijd beslist, maar Hardenberg knokte zich terug tot 2-2. Mick Kuilder liet zien dat de thuisploeg ook tegenslag aankan en maakte direct erna de 3-2. ,,Deze overwinning is voor de trainer.”

DVC Dedemsvaart - Hardenberg‘85 5-2 (2-0). 18. Mick Kuilder 1-0, 44. Melvin Hulleman 2-0, 56. Leon Meijer 2-1, 68. Koen Timmermans 2-2, 69. Kuilder 3-2, 80. Hulleman 4-2, 88. Hulleman 5-2.

Derde klasse D

Bruchterveld heeft de gewonnen derby tegen Kloosterhaar een passend vervolg gegeven. De ploeg van de jonge trainer Stephan Bloemendal kreeg middenmoter De Esch op bezoek, maar de Tukkers waren geen partij voor de Tricolores. Na een paar minuten werd de openingstreffer al tegen het netje geschoten, vlak voor rust was een strafschop verantwoordelijk voor de 2-0. Later kwamen daar nog de 3-0 en de 4-0 bij. De club lijkt alleen een te grote achterstand te hebben op de titelkandidaten om nog mee te kunnen doen voor de prijzen dit seizoen.

Bruchterveld – De Esch 4-0 (2-0). 5. Maxim Muuse 1-0, 45. Muuse 2-0, 85. Lesley op de Haar 3-0, 90. Luuk Benjamins 4-0.

Het is voor Kloosterhaar een lastige klus om zich te handhaven in de derde klasse D. De ploeg van trainer Paul Ottenhof staat strak onderaan en moet een achterstand van negen punten op buurman Mariënberg goedmaken om nog te mogen denken aan handhaving. Een lastige klus, maar dan is elk puntje mooi meegenomen. Op het eigen sportpark werd zaterdagmiddag één punt gepakt tegen middenmoter Daarlerveen. De ploeg in het zwart en wit kwam nog op voorsprong, maar was die voorsprong na acht minuten ook alweer kwijt.

Kloosterhaar – Daarlerveen 1-1 (0-0). 55. Bart Warmink 1-0, 63. Lars Reekers 1-1.

Naast buurman Kloosterhaar is Mariënberg ook verwikkeld in een hevige degradatiestrijd. De ploeg uit het Vechtdal speelde een heuse degradatiekraker tegen DES, de ploeg uit Nijverdal kwam op bezoek op het sportpark Het Westerpark. Na een 1-1 stand na een uur spelen kreeg Mariënberg een domme rode kaart, het venijn zat hem daarna in de staart. Na twee treffers in de blessuretijd kreeg Mariënberg het deksel op de neus en gaf het een punt weg.

Mariënberg – DES 1-3 (0-1). 40. Nick Deijk 0-1, 53. Dennis van der Veen 1-1, 90. 1-2 (eigen doelpunt), 90. Djim Harmeling 1-3. Rode kaart: 60. Brian Lamberink (Mariënberg).

Op bezoek bij koploper Rigtersbleek heeft Bergentheim een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Arjan Keuken wist van tevoren dat het bonuspunten waren die gehaald konden worden in Enschede. ,,Toen het 2-0 werd, was het klaar. Het voelde als een ‘bevrijding’ voor hen, waardoor ze vrijuit gingen spelen. Wat hebben ze veel kwaliteiten daar zeg, poeh. Ik wens de rest van de competitie succes als ze uit naar Rigtersbleek moeten”, aldus Keuken.

Rigtersbleek - Bergentheim 6-0 (1-0). 19. Dylan Rickhoff 1-0, 56. Rickhoff 2-0, 62. Issy Wevers 3-0, 77. Wevers 4-0, 90. Kevin Corte 5-0, 90. Rickhoff 6-0.

Vierde klasse D

Net als vorige week won BAS met 3-0. Ditmaal was Noord Veluwe Boys het slachtoffer. ,,Het was geen goede wedstrijd, maar wel een terechte overwinning”, vond trainer Jeroen van den Berg. De ploeg uit Biddinghuizen is volgende week vrij, maar kan het weekend erop een flinke klap uitdelen wanneer het concurrent SEH ontvangt.

Noord Veluwe Boys - BAS 0-3 (0-1). 44. Bas van Luenen 0-1, 72. Mike Geres 0-2, 90. David van Dijk 0-3.

Vierde klasse E

,,Zij hebben misschien twee kansen gehad en wij een stuk of twintig.” Of de overwinning van FC Ulu Spor op Zalk terecht was? Daarover bestond bij de winnende assistent-trainer Kereme Aksakal geen twijfel. ,,Mark Malynovsky heeft zes kansen gemist”, deelde Aksakal lachend een sneer uit aan een van z'n spelers. Toch was Malynovsky goud waard voor Ulu Spor, want hij maakte direct na de gelijkmaker van de thuisploeg het winnende doelpunt. Ulu Spor klimt met de punten op zak naar de veilige zesde plaats, Zalk staat nu negende en heeft nog slechts vier wedstrijden om daar wat aan te doen.

Zalk - FC Ulu Spor 1-2 (0-0). 60. Mehmet Ali Ozgen 0-1, 79. Gerben Hamer 1-1, 80. Ali Ozgen 1-2.

Eerder dit seizoen won HTC nog met 3-0 van Wilsum, maar in de tweede ontmoeting waren de oranjehemden een maat te groot. De Tuinders kwamen nog wel op voorsprong, maar twee strafschoppen van Patrick Bastiaan verlegden het voordeel naar de thuisploeg. Melvin Hofstede en Rienk van de Wetering (ingedraaide corner) bouwden de voorsprong uit naar de eindstand: 4-1. Handhaving wordt zo een hele kluif voor de Zwollenaren; voor Wilsum is lijfsbehoud een heel stuk waarschijnlijker.

Wilsum - HTC 4-1 (1-1). 7. Quinton Justiana 0-1, 25. Patrick Bastiaan 1-1 (strafschop), 55. Bastiaan 2-1 (strafschop), 68. Melvin Hofstede 3-1, 90. Rienk van de Wetering 4-1.

Kampen - Alcides afgelast.

Reaal Dronten - VSW afgelast.

Voor MSC was het tegen concurrent ’s-Heerenbroek aanhaken of afhaken in de strijd om de titel in de vierde klasse E. Het werd het laatste na een kansloze middag: 1-5. De Meppelers gaan nu vol voor de nacompetitie om alsnog promotie te kunnen bewerkstelligen. Dan moet het wel beter dan tegen ‘s-Heerenbroek, want MSC stelde hevig teleur op het kunstgras. Voor rust maakte Jonno Pruim twee goals namens de gasten. Yves Spruijt knalde vervolgens snoeihard op de lat namens MSC, dat na ruim een uur via het hoofd van invaller Mart Jonkers alsnog de aansluitingstreffer wist te forceren. Daar bleef het echter bij. In het laatste kwartier liep ‘s-Heerenbroek zelfs uit naar 1-5 door doelpunten van Björn Wezenberg, opnieuw Pruim en William Meuleman.

MSC - ‘s-Heerenbroek 1-5 (0-2). 7. Jonno Pruim 0-1, 20. Pruim 0-2, 63. Mart Jonkers 1-2, 75. Bjorn Wezenberg 1-3, 85. Pruim 1-4, 90. William Meuleman 1-5.

Kelvin Bonhof won ook zijn tweede wedstrijd als trainer van CSV’28. De oranjehemden van Bonhof kwamen een vroege achterstand tegen Wijthmen te boven: 4-1. ,,De manier waarop de 2-1 en 3-1 vallen was gelukkig, maar niet tegen de verhouding in”, aldus de trainer. CSV’28 blijft koploper, maar voelt de hete adem van. ‘s-Heerenbroek in de nek.

CSV’28 - Wijthmen 4-1 (1-1). 21. Jari Ebeling 0-1, 27. Ruben Vrielink 1-1, 58. Jon Lieben 2-1, 61. 3-1 (eigen doelpunt), 77. Jorn Weijer 4-1.

Vierde klasse F

,,Hard werken, hard werken, hard werken”, daar bestond MVV’69 - Lemele uit volgens Lemele-trainer Harry Warmelink. De grootste kans van de wedstrijd kwam er pas in de 85ste minuut, maar tot grote spijt van Warmelink kwam de bal via de paal het veld weer in. 0-0 was dan ook geen gekke uitslag na een weinig enerverende pot voetbal.

MVV’69 - Lemele 0-0.

SVV’56 weet weer wat winnen is. Op bezoek bij Mariënheem werd met 1-2 gewonnen, de eerste overwinning sinds 3 december(!). En dat terwijl vorig weekend nog met liefst 7-0 verloren werd van Rijssen. Na de 1-2 in de 65ste minuut werd het nog spannend, maar SVV’56 sleepte de punten uit het vuur. De club uit Sibculo mag volgende week wel weer flink aan de bak, want dan wacht koploper ASV’57.

Mariënheem - SVV’56 1-2 (0-1). 30. Clemens Gerrits 0-1, 52. Lars Benjamins 0-2, 65. 1-2.

Noord

Derde klasse A

SVM Marknesse boekte volgens Jan Venema een prima overwinning op SDS. ,,We deden het beter dan vorige week. Het viel onze kant op. Nu maakten we de kansen wel af en we gaven zo goed als niks weg. Een prima overwinning en een goede pot van onze kant.” SVM blijft zodoende mooie bovenin de middenmoot meedraaien en hoeft niet naar onderen te kijken.

SVM - SDS 3-0 (1-0). 18. Chris Berndsen 1-0, 60. Berndsen 2-0, 67. Sam van Bentem 3-0.

Derde klasse D

Ook Vitesse’63 heeft de smaak te pakken. Het ziet de gevaarlijke plekken een beetje uit zicht verdwijnen en doet goed mee in de periode drie. WVV werd met 0-4 aan de kant gezet. Klaas Mijnheer zag vooral in de tweede helft geen problemen meer. ,,De eerste helft ging redelijk gelijk op. Na rust speelden we tegen tien man, konden we makkelijk de bal rondspelen en zijn niet meer in de problemen geweest.”

WVV - Vitesse’63 0-4 (0-1). 14. Ruben Westert 0-1, 58. Sander van Dijk 0-2, 75. Westert 0-3 , 85. Lars Heuvelman 0-4.

DKB pakte belangrijke punten tegen SJS. Jan Otto Benjamins was daar blij mee. ,,We waren gelijkwaardig aan elkaar en gaven bijna niets weg. Voor rust scoorde Berry van Dijk en toen bleef het heel lang spannend. Gelukkig maakten we de 2-0 en toen was het gespeeld.” DKB neemt hierdoor duidelijk afstand van de onderste regionen.

DKB - SJS 3-0 (1-0). 36. Berry van Dijk 1-0, 87. Guus van der Wetering 2-0, 90. Jargon van Zandwijk 3-0.

Vierde klasse A

Creil-Bant heeft weer wat lucht na een gemakkelijke middag tegen SVN’69. De polderploeg had nog een appeltje te schillen met de laagvlieger uit Nijeveen, die eerder dit seizoen met 3-1 te sterk bleek. De bezoekers zijn de laatste weken bezig aan een opmars, behaalden zeven punten uit de laatste drie wedstrijden en reisden om die reden vol vertrouwen af naar Bant. Maar na een kwartier leidde de thuisploeg al met 2-0 na twee knappe aanvallen en kwam het nooit meer in de problemen. Niels Scholtens zorgde bijna voor het doelpunt van het jaar door de bal van eigen helft net over het doel te werken.

Creil-Bant - SVN’69 4-0 (2-0). 4. René Ballast 1-0, 13. Robin Schaapman 2-0, 69. Luuk Veendrick 3-0, 90+2. Ballast 4-0.

Nagele - Tonego afgelast.

Tollebeek - AVC afgelast.

Vijfde klasse A

Geen stuntje voor Blokzijl in eigen huis tegen hoogvlieger Ens. De ploeg van interim-trainer Jan Grendelman groef zich vanaf de eerste minuut in en daar hadden de veel sterkere gasten uit de polder het nog knap lastig mee. De 0-1 achterstand bij rust, door een fraaie treffer van Sjors Heibrink maar ook twee kansen voor Blokzijl-aanvaller Marcos Curci, bood zowaar perspectief voor de tweede helft. Na de thee werd dit sprankje hoop snel de das om gedaan door de 0-2 van Rick Bosscha. In het restant creëerde Ens nog een flink aantal kansen, maar alleen Rick Bosscha wist nogmaals het net te vinden. Mede dankzij de sterk keepende sluitpost van Blokzijl, Bjarne Stap, bleef het daardoor bij 0-3.

Blokzijl - Ens 0-3 (0-1). 25. Sjors Heibrink 0-1, 48. Rick Bosscha 0-2, 59. Bosscha 0-3.

HJSC - Espel 8-1.

Vijfde klasse G

CEC - Steenwijk 2-2 , Zuidwolde - SVBS’77 5-1, Steenwijker Boys - Nieuw Balinge 7-2.

Vrouwen

Topklasse

Uit de selectie van de dames van Be Quick’28 kwam het idee om eens een ander systeem te proberen: 4-4-2 in plaats van 4-3-3. Trainer Edward Sijahailatua gaf er gehoor aan, en dat heeft ‘ie geweten: de Zwollenaren stonden namelijk binnen 13 minuten met 4-0 achter. ,,Toen hebben we het weer omgezet naar 4-3-3, maar speel je al een verloren wedstrijd”, treurde de oefenmeester. Be Quick’28 kreeg weer wat grip op de wedstrijd, maar aan ruime achterstand viel niets meer te doen. De 6-0 ruststand was ook de eindstand.

Be Quick’28 - Saestum 0-6 (0-4).

