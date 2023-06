Lintje voor Gert Hulleman uit Dedemsvaart

Bijzondere prijs lonkt voor Tuinen Mien Ruys: ‘We staan in rijtje met beroemdste tuinen in de wereld’

Geen duizelingwekkend geldbedrag, maar een prijs die in euro’s amper is uit te drukken. Tuinen Mien Ruys is een van de drie gegadigden voor de prestigieuze European Garden Award 2023. Alleen de nominatie zorgt al voor rode koontjes en een trotse lach in Dedemsvaart. Vrijwilliger Susan Snoeks legt uit.