Man (35) schiet rotonde over met zijn auto in Balkbrug en test positief op drugs

Hun stamkroeg brandde af, nu is het café van Hetty het thuis voor de harde kern van Heracles: ‘Luisteren beter dan mijn eigen kinderen’

ALMELO - Met een eigen café in de Almelose binnenstad is een levenswens van Hetty ten Dam (53) in vervulling gegaan. Ze runt de kroeg, Flashback, helemaal in haar eentje. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Zo trakteerde de gemeente haar al eens op een fikse dwangsom. En dan staan er ook nog ineens 150 opgewonden Heracles-supporters voor de deur.

27 januari