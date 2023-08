Man valt door dak van schuur in Mariënberg, traumahelikopter opgeroepen

Bij dit nieuwbouw­pro­ject in Zwolle moeten géén duurdere woningen komen: ‘Te druk en lawaaierig’

Bij een nieuwbouwproject in de Zwolse wijk Dieze-Oost komen geen dure woningen. Opvallend, want de afgelopen jaren waren dure huizen juist vaak nodig om woningbouwprojecten doorgang te laten vinden en het gaat in tegen regels van de gemeente Zwolle. SWZ stelt dat de locatie te lawaaierig en te druk is voor duurdere woningen.