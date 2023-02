Meisje valt van praalwagen en komt onder aanhanger terecht bij carnavalsoptocht in Slagharen

Stichting Nedersak­sen­lijn ontvangt geld en kennis uit het Duitse Bentheim, vlak over grens bij Hardenberg

De Stichting Nedersaksenlijn krijgt ondersteuning van over de landsgrens. De organisatie kan rekenen op geld en kennis van het Landkreis Grafschaft Bentheim. Dat is een administratieve regio direct over de grens bij Hardenberg.