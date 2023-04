‘Mensenmens’ Barend Rooseboom voelt energie wegvloeien en zwaait af als voorzitter Historische Vereniging Avereest

Hoe deze (bijna te) kleine school in een succesver­haal veranderde in Ommen: ‘Ouders komen van ver’

OBS Nieuwebrug, verstopt gelegen in het bos, had lange tijd moeite om de ondergrens van 23 kinderen te halen. Vijf jaar geleden ging het roer om en sindsdien is het aantal leerlingen meer dan verdubbeld: 62. Directeur Janneke Wind is blij dat de nieuwe koers werkt. Een andere kleine school in Ommen gaat juist sluiten.