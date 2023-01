Mysterie rondom plots opgedoken foto’s uit de oorlog in Bergentheim krijgt wending: ‘Ben erg nieuwsgierig geworden’

Boeren de dupe van nieuwe stuw bij Archem? 'Alleen met natuur rekening gehouden'

Er dreigt te veel natte landbouwgrond in de omgeving van de nieuwe vaste stuw in rivier de Beneden Regge bij Archem, tussen Ommen en Den Ham. Dat stelt LTO Noord. Waterschap Vechtstromen had moeten kiezen voor een regelbare stuw, vindt de boerenbelangenbehartiger. De rechter is het daar niet mee eens.

