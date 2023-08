Na een bezoek aan deze theeplantage net buiten Twente drink je nooit meer achteloos je kopje leeg

Een high tea met thee van eigen bodem, kom daar maar eens om in Nederland. In Rheeze kan het bij theeplantage SomerWende. Met als bonus een Britse bakker in de keuken, die met eieren van buurman Henk en het receptenboek van z’n oma een authentieke high tea op tafel tovert.