Nieuwbouw Bergentheim geen hamerstuk: buren willen beloofde groenstrook

Waarom Bergent­heim garen spint bij de bouw van 170 nieuwe huizen

De vlag in Bergentheim kan uit, wanneer de gemeenteraad instemt met de bouw van 170 nieuwe woningen. Waar volgens Plaatselijk Belang-voorzitter Gerrit Slot de jeugd een aantal jaren geleden dacht aan een vertrek uit het kanaaldorp, brengen nieuwe huizen leven in de brouwerij. ,,Maar we blijven pushen.”

10 januari