Opvallend kunstwerk in Gramsbergen verklaart historisch dorpsverhaal

Hulpdien­sten massaal naar Vroomshoop nadat auto te water raakt, maar bestuurder is spoorloos

Een auto is maandagavond te water geraakt in het kanaal ter hoogte van de Schoolstraat in Vroomshoop. Duikers hebben het kanaal afgezocht, maar de bestuurder van het voertuig is in geen velden of wegen te bekennen.