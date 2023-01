Overlast door gebroken riool in Gramsbergen: ‘Geen klachten over stank’

Weg vrij voor nieuwe brug in Junne: rechter wijst bezwaren af

De rechtbank heeft de bezwaren van omwonenden en belangenorganisaties tegen een nieuwe brug over de Vecht bij Junne verworpen. Dat betekent dat de weg vrij is voor de bouw van de overspanning over de Vecht naast de brug op de honderd jaar oude stuw. Het waterschap gaat de stuw droogzetten, om te onderzoeken wat de huidige staat ervan is.

