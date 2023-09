Patiënt kliniek Veldzicht sticht brand in eigen kamer en raakt gewond

Grootscha­li­ge wegwerk­zaam­he­den op A28: snelweg vanavond en vannacht gedeelte­lijk afgesloten

De A28 is vanavond en vannacht in noordelijke richting, tussen de afritten Fluitenberg en Westerbork, afgesloten om grootschalige wegwerkzaamheden uit te kunnen voeren. De snelweg is vanaf 20:00 tot dinsdagochtend 05:00 afgesloten.