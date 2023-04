Prille plannen voor energiepark Radewijk: ‘Groene stroom naar Bruchterweg’

Vitaal blijven in Vechtdal door clinic: ‘Ik doe vooral mee om hier mensen te ontmoeten’

De Vitaal Vechtdal Challenge is ook dit jaar weer gestart in het Vechtdal. Op een gezellige manier worden wandelaars in de dop en lopers met meer ervaring wekelijks zonder kosten in beweging gezet. ,,Kijk wat je wel kan en meet je niet aan een ander”, is het advies van trainer Adri Deemter voordat wordt gestart.