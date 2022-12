Rechter straft na steekincident in Kloosterhaar met twee jaar cel zwaarder dan gevraagd: ‘Lukraak insteken’

UPDATE/MET VIDEO Nederlan­ders massaal in de rij voor vuurwerk, chaos bij Duitse schappen: ‘Leek wel gratis’

AHAUS/GRONAU/ENSCHEDE - In zowel Nederland als in Duitsland is donderdag de verkoop van vuurwerk van start gegaan. Dat leidde op veel plekken tot chaotische taferelen. Vooral bij supermarkten in Duitsland was het dringen voor een 'potje’ siervuurwerk. Ook bij de Nederlandse loketten is het druk. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

12:58