Reiziger dupe van haperende wissel bij Hardenberg

Asieldebat Hardenberg moet anders, vindt directeur van ‘gered’ InBeeld: ‘Onbekend maakt onbemind’

De geweldsincidenten en overlast van azc-bewoners overschaduwen volgens Anne van den Hoek de vrijwilligersbijdragen van asielzoekers in Hardenberg. Nu stichting InBeeld voorlopig uit de geldzorgen is, pleit de directeur van het inloopcentrum voor verandering in de gepolariseerde discussie. ,,We willen meer voor onze stad doen.”