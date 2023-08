Shantykoor viert jubileum in Gramsbergen, maar gemis is er ook: ‘Hij was m’n maatje’

Sietske haalt elke week voor zeker 350 euro boodschap­pen: ‘Beide winkelwa­gens vol’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Sietske Broekhuis (59) uit Ommen runt een pleeggezin met acht pubers. ,,Die jongens eten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.”