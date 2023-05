Staatsbosbeheer doet onderzoek naar ‘vuilstort’, Kloosterhaar blijft boos: ‘Zit geen enkel leven meer in’

Plastic, pluggen, kabels, scherven en tegellijm in een verhard zandpad. En een grote berg leem die welhaast over bestaande flora en fauna in natuurgebied Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar is gestort. Het dorp blijft boos, Staatsbosbeheer stelt een onderzoek in naar eigen handelen. Maar ja... ,,Er zal wel binnen de normen zijn gewerkt. Maar de vraag is of je dit uberhaupt moet willen.”