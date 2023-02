Stichting Nedersaksenlijn ontvangt geld en kennis uit het Duitse Bentheim, vlak over grens bij Hardenberg

‘Bezetters’ van Schelf­horst­park laten Almeloërs zien hoe het onder Napoleon was

ALMELO - De Slag om Ruigenrode is een van de grootste evenementen in Almelo. Er is strijd op het slagveld in het Schelfhorstpark, maar ook educatie op scholen. Dit jaar doen alle basisscholen mee. De organisatie van het evenement op 22 en 23 april draait op volle toeren. Organisator Martijn Makkinga vertelt hoe de vlag er bij hangt.