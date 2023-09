met video Bram (31) uit Hardenberg vond de liefde niet in B&B Vol Liefde, maar toen was daar plots een ‘Joy-meis­je’

B&B Vol Liefde-deelnemer Bram Eijgenhuijsen (31) kende het programma helemaal niet. Vrienden tipten RTL over ‘een vrijgezelle gast midden in het bos’ in Zweden. Daar verhuisde de in Heemse opgegroeide B&B-houder twee jaar geleden naartoe. ,,Ik mis de Hardenbergse kroegjes soms.’’ De liefde vond hij in de RTL-zomerhit niet. Nu is hij wél verliefd.