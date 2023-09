Half uur rijden door sluiting uitvaart­cen­trum in Dedems­vaart: 'Straks thuis al afscheid nemen’

Rouwenden kunnen terecht bij locaties in Fluitenberg en Meppel, respectievelijk 20 en 30 minuten rijden. Dat is de boodschap van uitvaartorganisatie DELA aan leden in Dedemsvaart. De plotselinge mededeling dat het uitvaartcentrum voorgoed dicht is, zorgt voor verontwaardiging in het dorp. ,,Dat vinden wij hier niet dichtbij.”