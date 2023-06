Twee gewonden bij steekpartij in zorgboerderij Holthone, één is er ‘zorgwekkend’ aan toe: ‘Zijn geschokt’

met video + updateBij een ernstig steekincident in een zorginstelling in het Hardenbergse dorp Holthone zijn twee gewonden gevallen. De toestand van een van hen is zorgwekkend, zo laat de eigenaar weten. Een persoon is gearresteerd.