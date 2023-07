Van Saksische kruidkoek tot aan beschilderde bordjes: nieuwe markt in Gramsbergen

Stroomsto­ring die Twenterand vorige maand teisterde niet zonder gevolgen: noodzake­lij­ke uitbrei­ding stroomnet uitgesteld

De stroomstoring waardoor duizenden huishoudens in Twenterand vorige maand zonder stroom zaten is niet zonder gevolgen. Door de brand is de noodzakelijke uitbreiding die gepland was uitgesteld. Het stroomnet zit overvol. Of dat gevolgen heeft is nog niet bekend.