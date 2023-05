Vandaag kans op lichte regen in Hardenberg

indebuurt.nl Dit Almelose bedrijf leverde in heel Nederland putdeksels met 'Almelo' erop

In diverse dorpen en steden in Nederland liggen putdeksels met ‘Almelo’ erop. Ze zijn een collector’s item, want ze worden al tientallen jaren niet meer gemaakt. Dit is het verhaal achter de putdeksels die in heel Nederland een beetje promotie voor Almelo betekenden.