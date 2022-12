Vechtdal Wonen wil duizend nieuwe Hardenbergse huizen tot 2030: afspraak met gemeente

Ondanks de kou is het betonstor­ten voor de nieuwe Spieker­brug in Almelo begonnen

ALMELO - Het was frisje vandaag, maar de kou deert deze mannen niet. Ze zijn vrijdag begonnen het storten van de eerste beton voor de nieuwe Spiekerbrug. Dat is de nieuwe brug die in de Grotestraat over de Aa loopt. De oude brug is de afgelopen weken gesloopt. Nog voor de Kerst moet het beton er in zitten.

16 december