Veel bewolking in Hardenberg vandaag

Oude kroeg in Balkbrug staat al jaren leeg, nu komen er appartemen­ten (maar daar is niet iedereen blij mee)

De kogel is door de kerk: er komen appartementen op de plek van voormalig horecabedrijf Paddy’s Pub in Balkbrug. Plaatselijk Belang Balkbrug had er liever iets anders gehad en doet een dringende oproep aan de politiek. ,,We moeten niet alleen appartementen bouwen, waardoor we een spookdorp krijgen.”