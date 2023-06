met video Gewonde en veel schade bij aanrijding Woonboule­vard Almelo

Donderdagnacht zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen op de Woonboulevard in Almelo. Hierbij is een persoon naar het ziekenhuis vervoerd en de andere persoon is meegenomen door de politie om op het politiebureau een ademanalyse uit te voeren.